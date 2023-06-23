Под Волгоградом из-за ландшафтного пожара осложнено движение по трассе Р-22 "Каспий"

Площадь возгорания составила 30 га

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Площадь ландшафтного пожара, который произошел вблизи трассы Р-22 "Каспий" в Городищенском районе Волгоградской области, составила 30 га. Прокуратура региона организовала проверку, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с возгоранием сухой травы вдоль трассы Р-22 в районе 955 км в Городищенском районе Волгоградской области. По предварительным данным, площадь возгорания составила порядка 30 га", - говорится в сообщении. Уточняется, что большую часть возгорания потушили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили ТАСС, что угрозы населенным пунктам из-за пожара нет, сведений о пострадавших не поступало. Сил и средств для тушения достаточно.

"Видимость на трассе ограничена", - сказали в региональном ГУ МВД России. В Госавтоинспекции рекомендуют при проезде по задымленному участку снижать скорость и включать аварийную сигнализацию.