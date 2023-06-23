В Мармарисе возник лесной пожар

Мэр города Мехмет Октай сообщил, что в районе возгорания нашли тело

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло в лесной зоне в городе Мармарис. Об этом сообщило в пятницу в Twitter Управление лесного хозяйства Турции.

"Мы приступили к тушению лесного пожара спустя пять минут после его начала. Задействованы 5 самолетов, 4 вертолета и 20 пожарных машин", - сообщило управление.

Мэр Мармариса Мехмет Октай подтвердил факт возгорания. "Около часа назад возник пожар. Идет его тушение с использованием вертолетов и самолетов. На данный момент еще нет данных о том, что послужило источником возгорания", - сказал он в эфире телеканала Habertürk. Октай также добавил, что в районе возгорания было найдено тело, которым занимается полиция и специалисты.

На показанных телеканалом ТRТ кадрах из Мармариса видно, что горит небольшая часть лесной зоны на одном из холмов рядом с городом. В небо поднимаются клубы дыма. Воздух в жилых районах города чистый.

Сообщается также о небольшом возгорании в лесополосе в уезде Каш провинции Анталья. Туда также направлены пожарные расчеты, и поднята в воздух спецтехника.