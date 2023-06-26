В карельском селе Гридино загорелись три дачных дома, баня и хозпостройки

Пожару присвоен ранг 1БИС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июня. /ТАСС/. Несколько домов и хозпостроек загорелись в карельском селе Гридино. Об этом сообщил государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на странице в соцсети "ВКонтакте".

"По предварительным данным, горят хозпостройки, баня, три дачных дома. На месте в селе работает добровольная пожарная дружина <...>. На место выехали пожарные отряды противопожарной службы Кемского района и Лоухского района", - сказано в сообщении.

Пожару присвоен ранг 1БИС, подробности уточняются.