26 июня, 16:07

В карельском селе Гридино загорелись три дачных дома, баня и хозпостройки

Пожару присвоен ранг 1БИС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июня. /ТАСС/. Несколько домов и хозпостроек загорелись в карельском селе Гридино. Об этом сообщил государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на странице в соцсети "ВКонтакте".

"По предварительным данным, горят хозпостройки, баня, три дачных дома. На месте в селе работает добровольная пожарная дружина <...>. На место выехали пожарные отряды противопожарной службы Кемского района и Лоухского района", - сказано в сообщении.

Пожару присвоен ранг 1БИС, подробности уточняются. 

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