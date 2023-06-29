29 июня, 06:19

В Кировском районе Астрахани загорелась квартира

Общая площадь возгорания составляет 60 кв. м

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание квартиры в двухэтажном доме в Кировском районе Астрахани. Общая площадь возгорания составляет 60 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"29 июня в 08:43 [07:43 мск] в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного жилого дома в Кировском районе Астрахани, на улице Лычманова, д. 28. Общая площадь возгорания - 60 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу сложности пожара. На месте от МЧС работают 29 человек личного состава и 9 единиц техники, добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, в 09:46 (08:46 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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