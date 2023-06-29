Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ЧП произошло из-за поджога после стрельбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Причиной пожара в жилом доме, который произошел днем в четверг в городе Шахты Ростовской области, стал поджог после стрельбы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Шахты слышны выстрелы. Предварительно установлено, что 45-летний местный житель произвел несколько выстрелов в воздух из оружия кустарного производства с балкона, а затем поджег собственную квартиру и попытался скрыться", - говорится в сообщении.

На неоднократные требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В результате инцидента мужчина совершил самоубийство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Главное управление МЧС по Ростовской области сообщило, что на площади 250 кв. м горит квартира и кровля многоквартирного дома в проезде 2-й Квартал в городе Шахты. Спасатели эвакуировали 40 человек. К тушению пожара были привлечены 53 человека и 17 единиц техники. В 14:18 мск пожар был ликвидирован.