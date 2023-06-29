29 июня, 15:44

В Нью-Йорке произошел пожар во флагманском магазине Tiffany

В 2023 году в здании магазина провели ремонт, стоимость которого оценивается примерно в $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в четверг утром в флагманском магазине Tiffany в Нью-Йорке на 5-й авеню. Об этом сообщает телеканал NBC.

По предварительным данным, пожар произошел в подвальном помещении около 09:30 утра (16:30 мск). Пожарным уже удалось справиться с огнем, идет проливка места возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в этом году в здании магазина был проведен ремонт, стоимость которого оценивается примерно в $500 млн.

На место происшествия были вызваны представители главной энергетической компании Нью-Йорка ConEdison, что может быть связано с причиной возгорания.

Флагманский магазин Tiffany в Нью-Йорке приобрел мировую известность после фильма 1961 года "Завтрак у "Тиффани" с Одри Хепберн. 

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