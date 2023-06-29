Адвокат обжаловал приговор осужденному за пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Мичмана Илью Чапаева приговорили к двум годам колонии

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Приговор мичману Илье Чапаеву, которого Мурманский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения, обжаловала сторона защиты, следует из карточки дела на сайте военного суда.

"Апелляционная жалоба, заявленная адвокатом, принята к рассмотрению. Срок для предоставления возражений - 14 июля", - говорится в карточке дела.

29 июня издание "Коммерсант" со ссылкой на председателя Мурманского гарнизонного военного суда Владимира Титаренко сообщило, что суд детально реконструировал картину пожара и признал, что источником возгорания стали сварочные работы на второй платформе энергетического отсека крейсера. Гибель двух членов экипажа и ущерб 607 млн рублей стали следствием халатности надзиравшего за выполнением ремонтных работ на корабле мичмана Ильи Чапаева, который разрешил электросварку вместо газовой и не принял мер изоляции мест возможного падения искр, вызвавших возгорание. Халатность мичмана также заключалась в том, что он не расставил вахтенных, которые были у него в подчинении, в пожароопасных зонах.

По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении Чапаева и сварщика судоремонтного завода Арстана Бегманова, который нарушил правила ведения строительных работ (ст. 216 УК РФ). Сварщика приговорили к четырем годам колонии общего режима, а мичман сейчас обжалует приговор о двух годах колонии-поселения. Иск Минобороны был удовлетворен частично. Чапаев должен выплатить министерству 2,5 млн рублей ежемесячными вычетами из его доходов.

Приговор не опубликован на сайте Мурманского гарнизонного военного суда, однако указано, что он обвинительный.

В апреле 2018 года Минобороны России заключило с Объединенной судостроительной корпорацией контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Пожар произошел 12 декабря 2019 года во время проведения ремонтных работ в Мурманске. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.