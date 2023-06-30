На Камчатке почти неделю ищут пропавших рыбаков

К поискам подключат вертолет

ТАСС, 30 июня. Спасатели Камчатского края почти неделю ищут двух рыбаков, которые пропали 18 июня в Пенжинском районе. К поискам подключат вертолет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"На Камчатке продолжаются поиски пропавших в Пенжинском районе рыбаков. В течение нескольких дней спасатели пожарно-спасательной части села Каменского и пожарного поста села Манилы совместно с сотрудниками полиции обследуют береговые линии, а также русла рек Энычаваям и Таловка. Сегодня планируется вновь поднять для поисков вертолет Камчатского авиационного предприятия", - говорится в сообщении.

18 июня двое рыбаков выдвинулись из села Таловка в сторону села Манилы. Добираться до населенного пункта они решили по реке Энычаваям, впадающей в реку Таловка, на самоходной барже. К месту назначения мужчины так и не прибыли. Один из родственников мужчины обнаружил баржу со сломанным мотором ориентировочно в 150 км от села Таловка. Судно было привязано к дереву, в нем находилась собака. Спасатели предполагают, что рыбаки могли уйти в сторону населенного пункта пешком.

Родственники пропавших приняли решение обратиться с заявлением в полицию. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю информация поступила 25 июня.

"К настоящему моменту обследовано уже более 100 километров береговых линий и русел реки. На поиски ориентированы командиры воздушных судов Охраны камчатских лесов, которые сейчас работают в Пенжинском районе на тушении природных пожаров. Пока, к сожалению, никаких следов мужчин не обнаружено. Мы держим ситуацию на контроле", - приводятся слова министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева.