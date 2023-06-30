Под Астраханью сохраняются очаги тления мусора на площади 1,5 тыс. кв. м

На месте от МЧС работают 6 единиц техники и 33 человека личного состава

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные продолжают ликвидировать очаги тления мусора в Наримановском районе Астраханской области на площади 1,5 тыс. кв. м . Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 06:00 (05:00 мск), общая площадь очагов тления составляет 1,5 тыс. кв. м. ", - сообщил собеседник агентству.

Возгорание мусора на общей площади 3,5 тыс. кв. м произошло днем 29 июня в Наримановском районе Астраханской области на Железнодорожной улице. В 19:06 (18:06 мск) объявлена локализация пожара, ликвидация открытого горения - в 01:45 (00:45 мск) 30 июня.

На месте от МЧС работают 6 единиц техники и 33 человека личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 2 единицы техники и 8 человек личного состава, пожарный поезд.