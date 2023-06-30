30 июня, 06:37,
обновлено 30 июня, 07:05
Военная операция на Украине

Рогов: удар ВСУ по Бердянску нанесли, предварительно, с использованием ракет Storm Shadow

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", силы ПВО РФ успешно отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в пятницу утром по Бердянску, был произведен, по предварительным данным, с использованием ракет Storm Shadow. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар [по Бердянску] боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - говорится в сообщении.

По словам Рогова, российские силы ПВО успешно отразили ракетную атаку ВСУ.

Ранее в пятницу оперативные службы Запорожской области сообщили, что в Бердянске около 08:00 мск произошла серия взрывов. По предварительным данным, сработала российская система ПВО. 

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