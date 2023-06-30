Глава "Совета блогеров" подала иск к журналистке Винокуровой из-за обвинений в помощи ВСУ

Валерия Рытвина попросила взыскать с Екатерины Винокуровой компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и судебные расходы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Основатель общественной организации "Совет блогеров" Валерия Рытвина подала иск на сумму свыше 1 млн рублей к журналистке Екатерине Винокуровой из-за публикации в Telegram-канале информации о том, что Рытвина якобы оказывала финансовую помощь ВСУ. Об этом сказано в тексте искового заявления, с которым в пятницу ознакомился корреспондент ТАСС.

"Прошу признать сведения, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца Рытвиной Валерии Константиновны, распространенные ответчиком Винокуровой Екатериной Владимировной в публикации на канале в Telegram. Прошу взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и судебные расходы", - сказано в исковом заявлении, которое отправлено в Измайловский суд Москвы. Рытвина также требует от Винокуровой удалить порочащие ее публикации и опубликовать опровержение.

Как следует из искового заявления, Винокурова опубликовала в Telegram-канале Brief заметку о подготовке законопроекта о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ, одним из инициаторов которого является Рытвина. В этой заметке было сказано, что истец "предположительно, шла на финансирование ВСУ". Кроме этого, в Telegram-канале Ekvinokurova к одному из постов Рытвина увидела ряд комментариев, которые сочла оскорбительными. В связи с этим она и подала иск.

В беседе с ТАСС она напомнила, что организовала сборы для помощи ВС РФ, а не ВСУ. "Киевскому режиму очень не нравились наши сборы для фронта. Нас попытались подставить и запустили лживую информацию в медиа-поле. Однако большинство СМИ уже разобрались, что это был фейк. Своими действиями Винокурова дискредитирует помощь фронту", - сказала она. Комментарием журналистки ТАСС пока не располагает.