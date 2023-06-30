В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Ясиноватой из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Обстрел произошел в 10:45 мск. Также город подвергся обстрелу ствольной артиллерии.

Как сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале, ранения получили двое мужчин и женщина. "В результате обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] города Ясиноватая ранения получили два мужчины 1963 года рождения,1993 года рождения и женщина 1970 года рождения", - написал мэр.