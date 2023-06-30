Рогов сообщил об уничтожении в Запорожской области около 20 украинских диверсантов

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", это произошло в районе Жеребянки

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Около 20 членов украинской диверсионно-разведывательной группы были уничтожены ночью на васильевском направлении Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня ночью в районе Жеребянки [Васильевский район], со стороны Пятихаток сунулась группа около 30 человек. Судя по всему, была попытка малой группой внезапно взять наши позиции, но [группа была] своевременно выявлена и уничтожена. Как минимум более двух третей группы убиты", - сказал он.

Рогов заявил, что украинские военные продолжают использовать тактику мелких порезов.