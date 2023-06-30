30 июня, 08:29,
обновлено 30 июня, 08:53

В Барун-Хемчикском районе Тувы ввели режим ЧС после обнаружения у жителя сибирской язвы

Егор Алеев/ ТАСС, архив
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

Мужчина находится в больнице

ТАСС, 30 июня. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы, где госпитализировали мужчину с диагнозом "сибирская язва". Об этом сообщила прокуратура республики.

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"Постановлением и.о. председателя администрации Барун-Хемчикского района от 30 июня на территории Барун-Хемчикского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.

По данным регионального Роспотребнадзора, специалисты ведомства уже начали эпидемическое расследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. "Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция. К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора. Пациент госпитализирован", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая в Туве производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня молодой человек, который участвовал в убое, почувствовал себя плохо. Он обратился в районную больницу. 30 июня его госпитализировали с диагнозом "сибирская язва". По данным Минздрава республики, состояние пациента оценивается как тяжелое.  

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© Информационное агентство ТАСС
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