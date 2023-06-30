Программа Первого канала обратилась в СК из-за подавшей в эфире сигнал о помощи девочки

Вопрос намеренно не стали обсуждать в студии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Программа Первого канала "Мужское/женское" обратилась в СК РФ в связи с подавшей в эфире сигнал о помощи девочкой, сообщается в пятницу в Telegram-канале передачи.

"В одном из сюжетов 8-летняя Вероника Боржова показала международный жест призыва о помощи. Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по г. Москве. В данный момент Следственным комитетом проводится проверка данной семьи", - говорится в сообщении.

Сюжет телепрограммы, вышедшей в эфир 21 июня, был посвящен семье, в которой бывшие муж и жена, воспитывающие двух дочерей, делят опеку над младшим ребенком. Старшая девочка во время записи показала универсальный международный жест - просьбу о помощи при домашнем насилии.