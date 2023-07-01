В Карелии в результате ДТП перевернулся автобус

В нем находились 40 пассажиров

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии. Об этом в субботу в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"В результате ДТП в Лахденпохском районе на трассе между поселком Куркиеки и поселком Койонсаари перевернулся автобус. В автобусе на момент аварии находились 40 человек. Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены бригадой скорой помощи", - говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие дети, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.

МВД Карелии сообщило в своей группе в соцсети "ВКонтакте", что авария произошла около 14:00 мск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся.