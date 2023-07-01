Обстрел Донецка, при котором были ранены две женщины, велся с позиций 110-й бригады ВСУ

Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Обстрел Донецка, в результате которого в субботу получили ранения две пожилые женщины в общежитии для глухонемых, велся из зоны ответственности 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибра 155 мм. Зона ответственности: 110-я отдельная механизированная бригада (командир - полковник Чумак Николай Николаевич)", - указывается в тексте.

Ранее поступила информация о ранении двух женщин, находившихся в общежитии для глухонемых, при обстреле украинскими военными Киевского района Донецка.

Также в результате удара на Советской улице повреждены остекление, фасад и кровля шиномонтажной мастерской, автомобильный ангар шахты имени Засядько, четыре автобуса и два автомобиля.