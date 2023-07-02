В Тульской области обнаружили нарколабораторию с 300 л сырья для производства наркотиков

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 2 июля. Полицейские обнаружили в селе Бучалки Тульской области нарколабораторию, в которой было 300 л сырья для производства наркотиков. Хозяин лаборатории заключен под стражу, сообщили в воскресенье в Telegram-канале "МВД-медиа".

"В селе Бучалки Тульской области полицией задержан 27-летний житель Воронежской области, изготавливавший прекурсоры для последующего синтезирования наркотиков. Нелегальное производство злоумышленник оборудовал в частном домовладении", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств), он заключен под стражу.

Отмечается, что полицейские изъяли из подпольной лаборатории 78 пластиковых канистр с химическими реактивами общим объемом 800 л, а также специальное оборудование: реактор, колбы, весы, мерные стаканы и средства индивидуальной защиты. "Экспертиза подтвердила, что 300 л из общего объема изъятой жидкости являются готовым криминальным сырьем, требующимся для дальнейшего производства "синтетики", - сообщили в Telegram-канале.