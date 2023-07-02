На Кубани в ДТП в станице Новопокровской погибли три человека

Одного человека госпитализировали

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки и два его пассажира погибли при столкновении двух автомобилей в станице Новопокровской Краснодарского края. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Около 20:00 в станице Новопокровской на пересечении улиц Первенцева и Первомайской водитель автомобиля Geely на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении BMW. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель BMW и два его пассажира", - говорится в сообщении.

Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована, предварительно установлено, что все участники ДТП совершеннолетние. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.