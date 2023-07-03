В Якутии из-за гроз выросло количество лесных пожаров

За последние два дня в регионе зафиксировали 64 возгорания на площади более 987 га

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Грозовая активность привела к увеличению числа лесных пожаров в Якутии. За прошедшие выходные зафиксировано 64 лесных пожара на площади более 987 га, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"За минувшие выходные в результате авиационного и космического мониторинга было обнаружено 64 лесных пожара на площади 987,7 га и 1 ландшафтный пожар на площади 233 га. Возгорания массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность", - сообщил Коноплев.

За сутки потушено 22 лесных пожара на общей площади свыше 6,7 тыс. га.

По словам Коноплева, на утро 3 июля на территории республики действует 110 лесных пожаров на площади 61 164 га. Больше всех - 34 возгорания - зафиксировано в Усть-Майском районе. Также зарегистрированы 19 пожаров в Алданском районе, 17 - в Оймяконском, 11 - в Томпонском. Кроме того, пожары фиксируются в Нерюнгринском, Верхнеколымском, Вилюйском, Олекминском, Среднеколымском, Булунском, Жиганском, Оленекском, Амгинском, Кобяйском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Усть-Янском районах.

"Из них локализовано пять лесных пожаров на общей площади более 3,3 тыс. га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - подчеркнул замминистра. В тушении пожаров задействованы 620 человек, 33 единицы автотехники и авиация.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 195 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 75,2 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 248 лесных пожаров на площади 116,6 тыс. га.