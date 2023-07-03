В Томске мобилизованного приговорили к семи годам колонии за самовольное оставление части

Приговор в законную силу не вступил

ТОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Военнослужащий, призванный на военную службу по мобилизации, несколько раз самовольно оставлял место службы, за что его приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщается на сайте Томского гарнизонного военного суда.

"К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3.1 и 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), на основании которых ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным суда, виновник - военнослужащий, призванный на военную службу по мобилизации, объявленной президентом 21 сентября 2022 года. Он дважды - 14 декабря и 21 марта - самовольно оставил расположение воинской части, чтобы отдохнуть. Приговор в законную силу не вступил.