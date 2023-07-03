Глава МВД Франции сообщил о гибели пожарного в пригороде Парижа

Жеральд Дарманен уточнил, что это произошло при тушении нескольких подожженных автомобилей на подземной стоянке в Сен-Дени

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Пожарный погиб при ликвидации возгорания на подземной парковке в северном парижском пригороде Сен-Дени в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

"Этой ночью при тушении нескольких подожженных автомобилей на подземной стоянке в Сен-Дени погиб 24-летний капрал парижской противопожарной бригады", - написал он.

Дарманен выразил соболезнования семье и сослуживцам погибшего.

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу. По данным МВД, в ночь на 3 июля во Франции были задержаны 157 участников массовых волнений, 3 сотрудника правоохранительных органов пострадали.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство будет на стороне полиции и жандармерии. Он потребовал от глав МВД и Минюста принять все необходимые меры для восстановления порядка в стране.