Актер Театра комедии в Петербурге получил условный срок за драку с полицейским в аэропорту

Инцидент произошел 17 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам лишения свободы условно актера Театра комедии им. Н. П. Акимова Антона Падерина за драку с полицейским в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Падерина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Вечером 17 апреля двое полицейских, дежуривших в аэропорту Пулково, подошли к кафе Burger King, где их внимание привлекла шумная компания. Здесь сотрудники увидели Падерина, который, судя по внешним признакам, был сильно пьян. Подойдя к мужчине и представившись, полицейские сообщили ему, что нахождение в общественном месте в таком состоянии является основанием для задержания, и попросили его проследовать в дежурную часть. По дороге Падерин начал высказывать оскорбления в адрес системы МВД, а уже в коридоре перед зоной предполетного досмотра отказался идти дальше. Полицейские решили применить силу и спецсредства - один из них, находясь за спиной у Падерина, начал загибать руку мужчины за спину. Однако в этот момент актер толкнул патрульного, отчего тот ударился правой рукой о металлический поручень стеклянного ограждения. В итоге у пострадавшего диагностировали вывих плеча.

Как уточнили в пресс-службе судов, Падерин свою вину признал частично. Он раскаялся в содеянном и принес потерпевшему свои извинения, но объяснил, что умысла причинять физический вред полицейскому не имел.

Падерин окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Работал в Русском театре Эстонии, затем в Театре на Васильевском, с 2019 года служит в Театре комедии. Актер снимался в фильмах "Подлинная история русской революции", "Танки", "Ржев", "Собор" и других лентах.