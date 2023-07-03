3 июля, 15:43,
обновлено 3 июля, 16:12
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

В Ростове-на-Дону ущерб от попытки мятежа ЧВК "Вагнер" составил 92,5 млн рублей

Эрик Романенко/ ТАСС
Военнослужащие у здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года
© Эрик Романенко/ ТАСС

Пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники и дорожно-транспортная отрасль

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер", составил 92,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в городской администрации.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"По предварительным расчетам, в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, после инцидента 24 июня были выявлены дефекты дорожного полотна площадью 12 тыс. кв. м и 210 кв. м тротуаров, частично пострадали трамвайные пути. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна после завершения ремонтных работ. 

Теги:
РоссияРостовская областьПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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