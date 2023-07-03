Прокуратура начала проверку по факту автомобильной пробки у Крымского моста

На место выезжал первый заместитель прокурора края Павел Гвоздев

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку исполнения федерального законодательства по факту многокилометровой автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"По признакам нарушений федерального законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охране транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка. Фактическое устранение нарушений федерального законодательства, соблюдение прав граждан взято на ежедневный контроль", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе ведомства отметили, что на место выезжал первый заместитель прокурора края Павел Гвоздев, были определены причины и условия возникновения заторов на пункте досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края, а также дана оценка соблюдению прав граждан на пути следования в Крым.

"Павлом Гвоздевым даны указания об осуществлении неотложных мероприятий по увеличению пропускной способности гражданского автотранспорта. По его поручению в целях соблюдения прав граждан, попавших в затор, органами местного самоуправления незамедлительно организованы пункты раздачи питьевой воды, уполномоченными лицами установлены дополнительные биотуалеты через каждые 350 м, дежурство медицинского работника", - отмечается в сообщении.

По данным Министерства транспорта Крыма, по состоянию на 20:00 понедельника длина очереди со стороны Краснодарского края составляет 9 км, время ожидания - до 6 часов. Со стороны Крыма длина пробки - 0,2 км, время ожидания - 15 минут.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также тщательного досмотра, который проводится при въезде на мост после теракта 8 октября 2022 года.