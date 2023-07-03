В Канаде сгорело 8,4 млн га лесов

В межведомственном центре лесных пожаров страны отметили, что количество очагов выросло почти до 600

ОТТАВА, 3 июля. /ТАСС/. Лесными пожарами с начала года в Канаде уничтожено 8,4 млн га различных территорий, а количество активных очагов возгорания выросло до 590. Об этом в понедельник говорится в сообщении канадского межведомственного центра лесных пожаров.

По его данным, из 590 пожаров 289 пока не взяты под контроль спасателями. В конце июня сообщалось о более чем 420 активных очагах возгорания по всей стране. Наибольшее число пожаров сейчас зарегистрировали в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из десяти государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.