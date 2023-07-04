В четырех районах Колымы объявили экстренное предупреждение

Спасатели прогнозируют пожарную опасность четвертого класса

ТАСС, 4 июля. Спасатели объявили на 4-6 июля экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность четвертого класса.

В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

Во вторник в перечисленных районах уже в утренние часы температура воздуха выше отметок плюс 22-26 градусов. Местами идут дожди с грозами. Ранее сообщалось, что грозы являются одной из основных причин природных пожаров в Магаданской области.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.