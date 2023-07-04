В Якутии площадь лесных пожаров за сутки выросла на 36 тыс. га

Основной причиной возгорания стали грозы

ТАСС, 4 июля. Площадь природных пожаров на территории Якутии за сутки выросла на 36 тыс. га. Основная причина - грозы, сообщил журналистам во вторник замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"Лесные пожары массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность. Всего на утро 4 июля действуют 119 лесных пожаров на площади 97 372 га", - сообщил Коноплев. Сутки назад сообщалось о 110 лесных пожарах на площади 61 164 га.

Одно из возгораний действует в Олекминском заповеднике - на 0,3 га. "Локализовано девять пожаров на площади более 4,7 тыс. га. Ликвидировано за сутки 15 лесных пожаров - в Алданском, Жиганском, Оймяконском, Усть-Майском, Амгинском, Вилюйском, Кобяйском, Нюрбинском, Томпонском, Усть-Алданском и Усть-Янском районах", - уточнил замминистра.

В тушении в настоящее время задействованы 737 человек, 38 единиц техники и авиация.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 218 лесных пожаров на 111,7 тыс. га. В прошлом году по состоянию на 4 июля было 274 возгорания на 119,1 тыс. га.

3 июля в Якутии из-за природных пожаров введен режим ЧС, на большей части региона сохраняется высокий класс пожарной опасности.