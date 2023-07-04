В Магаданской области площадь лесных пожаров за сутки выросла почти на 36 тыс. га

На особом контроле находится пожар на особо охраняемой природной территории "Заповедник "Магаданский"

ТАСС, 4 июля. Спасатели за сутки зарегистрировали на территории Магаданской области 102 природных пожара на площади более 113 тыс. га. К настоящему времени из них ликвидировано только 7 пожаров на площади около 10,5 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На территории области за сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 113 001 га, из них ликвидировано семь пожаров на площади 10 495 га. На особом контроле находится природный пожар на особо охраняемой природной территории "Заповедник "Магаданский", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, всего на тушение привлечено 489 человек и 23 единицы техники. В рамках межрегионального маневрирования на территории области работают 328 человек с авиабаз Приморья, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, из федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Олы, Казани, Иркутска, Читы и Красноярска. Кроме этого, ведет работу самолет Бе-200 ХАСЦ МЧС России, также на территории Магаданской области работает самолет-зондировщик Ан-26 для вызова дождей.

За 3 июля в Магаданской области было зарегистрировано 92 природных пожара на площади 77,2 тыс. га. Ежегодно Колыма входит в число российских регионов, наиболее сильно страдающих от лесных пожаров.

На территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.