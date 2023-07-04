4 июля, 07:18

По Белгородской области ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов

Пострадавших нет

ТАСС, 4 июля. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegran-канале.

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"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущен 21 артиллерийский снаряд. <...> Также противник сбросил с беспилотников 1 взрывное устройство и 1 гранату <...> В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка - зафиксировано 20 прилетов. Пострадавших нет", - написал он.

Губернатор уточнил, что различные повреждения получили 6 частных домовладений: посечены кровли, фасады, забор, повреждена труба водостока, выбиты окна, также повреждены 2 транспортных средства и 4 нежилых строения.

По данным Гладкова, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 45 минометных снарядов, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 5 минометных снарядов. Из миномета обстреляли село Терезовка - зафиксировано 3 прилета. Гладков добавил, что в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском районах результате обстрелов пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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