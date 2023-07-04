В Подмосковье водитель пострадал в ходе дорожного конфликта со стрельбой

Пострадавший с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дорожный конфликт между водителями на трассе в Подмосковье закончился стрельбой, один человек пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился 36-летний житель города Чехова. Он сообщил, что на 65-м километре автодороги М-2 "Крым" стреляет мужчина. "По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что правонарушителем оказался москвич 1981 года рождения. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Оружие изъято. Пострадавший с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение", - добавили в главке. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.