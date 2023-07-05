На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю пять ракет, уточнила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги были активированы в среду в расположенном близ сектора Газа израильском городе Сдерот, а также в прилегающих к палестинскому анклаву районах, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Сдерот и районах вокруг сектора Газа", - говорится в заявлении.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории пять ракет, сообщила позднее армейская пресс-служба.

"Пять ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО успешно перехватила все запуски", - говорится в заявлении военных.

Во вторник вечером израильские военные начали вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан после длившейся два дня контртеррористической операции.

В новость внесены изменения (1:56 мск) - добавлена информация о ракетах.