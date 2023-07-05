В Белгородской области за сутки зафиксировали около 170 прилетов со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получили девять домовладений, одну женщину госпитализировали с осколочным ранением

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 170 различных боеприпасов, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Жительница Валуйского округа госпитализирована, также повреждения получили несколько честных домовладений и автомобили, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском горокруге по селу Новостроевка-Вторая выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате прямого попадания в частный жилой дом сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Из миномета и самоходной артиллерийской установки обстреляли окраину села Дроновка - зафиксировано 14 прилетов. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате обстрела нарушено электроснабжение, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал губернатор.

В Белгородском районе за прошедшие сутки по селу Журавлевка было выпущено девять артиллерийских снарядов, также противник сбросил с беспилотника взрывное устройство. Из артиллерии обстреляно село Наумовка - зафиксировано десять прилетов, с БПЛА на территории села сброшены три взрывных устройства. "По селу Красный Хутор выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Устинка - три. В селе Бочковка сбит беспилотник противника. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено пять взрывных устройств", - проинформировал Гладков.

В Шебекинском округе по хутору Бондаренков выпущено десять минометных снарядов, по селу Середа - три, из миномета и гранатомета обстрелян МАПП Шебекино, по селам Графовка и Коровино выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. "Били из миномета - зафиксировано 17 прилетов. Также противник сбросил с БПЛА 3 взрывных устройства. <…> В Волоконовском районе из миномета и танка обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 30 прилетов", - сообщил губернатор.

В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено девять артиллерийских снарядов, в лесном массиве в районе села Теребрено с беспилотников сброшено два самодельных взрывных устройства. Из артиллерии обстреляны окраины сел Староселье и Теребрено.

Как сообщалось ранее, по частному сектору города Валуйки было выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град", также система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один беспилотник. Женщина с осколочными ранениями была доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую помощь. "Различные повреждения получили 9 частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады, заборы, гараж, разрушена крыша. Также повреждены 7 транспортных средств. Информация о последствиях обстрела уточняется", - отметил Гладков.