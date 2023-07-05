В Петербурге загорелись автомобильные покрышки

Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Автомобильные покрышки загорелись на площади 400 кв. м во Фрунзенском районе Петербурга. Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"Фрунзенский район, ул. Салова, д. 27, ООО "Старт", пожар по № 1-бис. Наблюдается густой черный дым. На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции на площади 400 кв. м. Горят покрышки", - сообщили в пресс-службе. В администрации Фрунзенского района подтвердили ТАСС, что горят покрышки.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Сообщение о возгорании поступило 5 июля в 13:01 мск. К ликвидации привлечено от МЧС 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство контролирует выяснение обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой органами МЧС по факту возгорания.

Специалисты Роспотребнадзора по городу и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" выехали на место происшествия для отбора проб воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

Очевидцы делятся в сети кадрами, на которых клубы черного дыма видны из разных частей города. Как передают корреспонденты ТАСС, столб дыма заметен и возле станции "Елизаровская" в Невском районе, со стороны Введенского канала в Адмиралтейском районе города, а также возле станции метро "Площадь Ленина" в Калининском районе.