В полиции назвали причины ДТП с участием военного грузовика в Севастополе

По данным ведомства, ЧП могло произойти из-за отказа тормозов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Отказ тормозов у военного грузового автомобиля "Урал" мог стать причиной ДТП на Северной стороне Севастополя, в результате которого погиб один человек, а также пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по Севастополю.

"По предварительной информации, в результате неисправности тормозной системы водитель грузовика столкнулся с двумя попутными машинами Hyundai, затем въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford. Далее докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся еще с двумя Toyota и автобусом КАВЗ без пассажиров. После этого грузовик наехал на мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем на припаркованную машину Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 38-летний пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры автомобиля Chevrolet - 8-летняя девочка и 40-летняя женщина. По словам заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина, они доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В УМВД уточнили, что у водителя грузовика признаков опьянения не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.