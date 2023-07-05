В Рязани в ДТП с двумя автобусами пострадали два человека

На Московском шоссе столкнулись ПАЗ, Toyota Camry и автобус Peugeot

ТАСС, 5 июля. Два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса ПАЗ, Toyota Camry и автобуса Peugeot в Рязани. Об этом сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в своем Telegram-канале.

"В Рязани на Московском шоссе произошло столкновение автомобиля Toyota Camry, автобуса Peugeot и автобуса ПАЗ. В результате происшествия, по предварительной информации, двое пассажиров ПАЗа получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 16:40.