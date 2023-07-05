В суде Смоленска начался процесс об установлении факта геноцида народов Советского Союза

В заседании участвовали прокурор региона, который поддержал заявленные требования

ТАСС, 5 июля. Смоленский областной суд приступил к рассмотрению заявления прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР во время оккупации фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"В Смоленском областном суде началось рассмотрение заявления об установлении факта геноцида народов Советского Союза в период оккупации Смоленщины", - говорится в сообщении.

В заседании участвовали прокурор Смоленской области, который поддержал заявленные требования, также выступили заинтересованные лица, были допрошены свидетели, исследованы письменные материалы, продемонстрированы кадры кинохроники. "Следующее судебное заседание состоится 7 июля", - добавили в пресс-службе.

Оккупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. За это время погибли более 150 тыс. мирных жителей, по сравнению с довоенным временем население области сократилось на половину. 93% зданий Смоленска лежало в руинах. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев.