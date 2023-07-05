СМИ: Грета Тунберг предстанет перед шведским судом за неповиновение властям

Она и другие климатические активисты 19 июня заблокировали автодвижение и отказались уйти с дороги по приказу полиции

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в неповиновении властям после акции в нефтяном порту города Мальмё на юге королевства. Как сообщила в среду газета Sydsvenskan со ссылкой на прокуратуру, она и другие климатические активисты 19 июня заблокировали автодвижение и отказались уйти с дороги по приказу полиции.

Дело будет заслушано в окружном суде Мальмё. Предварительная дата - 28 июля.

В социальных сетях Тунберг сообщила, что целью акции была блокада грузовиков с нефтью.

В этом году 19-летняя экоактивистка Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не предпринимается достаточно усилий.