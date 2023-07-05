Водителя BMW без номеров арестовали на пять суток за дрифт в центре Москвы

Сотрудники полиции установили, что владелец BMW передал право управления своему знакомому, зная, что последний водительское удостоверение не получал

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД Москвы задержали 25-летнего мужчину, который за рулем BMW без номеров и водительских прав демонстративно нарушал правила движения на Спиридоньевском переулке в центре столицы, он арестован на пять суток. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

"Пресненским районным судом Москвы 25-летний водитель, житель Московской области, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сказал он.

Кроме того, по словам Васенина, в отношении водителя также составлены административные материалы еще по ряду статей (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ).

Ранее сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе мониторинга интернета обнаружили видеоролик, на котором мужчина на красном BMW без государственных регистрационных знаков, двигался по Спиридоньевскому переулку в сторону улицы Малая Бронная. На пересечении улиц водитель открыто и демонстративно нарушил ПДД, в частности, как следует из видео, он устроил дрифт на перекрестке перед стоящими на красный сигнал светофора машинами.

"Сотрудники полиции установили, что владелец автомобиля BMW, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передал право управления своему знакомому, при этом зная, что последний водительское удостоверение не получал", - отметил Васенин. По его словам, за передачу управления автомобилем лицу без прав в отношении собственника иномарки вынесено определение о возбуждении дела по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, молодой человек признал, что задержан за дрифт на перекрестке на Патриарших прудах на автомобиле друга. По словам задержанного, сразу после содеянного, он отдал машину. Кроме того, нарушитель признался, что у него уже был опыт дрифта, но на красном BMW он ездил впервые. Также он рассказал, что раньше уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.