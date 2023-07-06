6 июля, 02:26

Завышение стоимости почти на 100 млн рублей выявили на Восточно-Сибирской железной дороге

Руководителю проектной организации внесли представление

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Новосибирская транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства и реконструкции на объектах Восточно-Сибирской железной дороги почти на 100 млн рублей. Руководителю проектной организации внесено представление, сообщили в среду в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в четверг.

"Новосибирская транспортная прокуратура проверила исполнение градостроительного законодательства в деятельности филиалов АО "Росжелдорпроект" и его субподрядных организаций. В результате вмешательства Новосибирского транспортного прокурора пресечены факты искусственного завышения стоимости строительства объектов железнодорожного транспорта на сумму 98,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что при разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках программы развития пропускной способности Транссибирской магистрали в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов щебеночного балласта, пригодного для повторного использования.

По результатам рассмотрения представления руководителю проектной организации произведена корректировка документации, исключены необоснованные затраты на сумму 98,5 млн рублей. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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