На севере Хабаровского края выявили массовую гибель рыбы

Специалисты взяли пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Факт массовой гибели рыбы зафиксировали на озере Чля в Николаевском районе в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте администрации района.

"В село Чля выехали представители отдела охраны окружающей среды и отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации района, природоохранной прокуратуры, АНО "Лаборатория эколого-аналитического контроля" (АНО "ЛЭАК"). Осмотр побережья озера подтвердил факт массовой гибели рыбы", - говорится в сообщении.

О погибшей рыбе, обнаруженной в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля, сообщила в администрацию глава Члянского поселения Елена Маркова.

Специалисты взяли пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере. Полученные результаты помогут определить возможные причины случившегося.