В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар

Эвакуировались 285 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге, эвакуировались 285 человек, из них 165 - пациенты. Ликвидировано открытое горение, сообщается в четверг в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

"По уточненной информации, самостоятельно эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов. Информации о пострадавших не поступало. В 09:26 [07:26 мск] огнеборцы ликвидировали открытое горение. Огнеборцы проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали, что утром в четверг произошел пожар в Уральском институте кардиологии, эвакуировались 165 человек. В 08:45 (06:45 мск) открытое горение было локализовано. В здании горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров. К месту вызова прибыли 42 человека и 13 единиц техники.