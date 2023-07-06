В Рязани суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы

В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что отбывать наказание обвиняемому предстоит в исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 6 июля. Суд в Рязани приговорил 28-летнего иностранного гражданина к 20 годам лишения свободы за ряд преступлений против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления СК РФ, мужчина познакомился с девочкой в социальной сети.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении иностранного гражданина 1995 года рождения. Он признан виновным в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Установлено, что в январе 2022 года обвиняемый совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности малолетней, с которой познакомился посредством соцсети. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей обратились в правоохранительные органы.