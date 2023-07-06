Суд приговорил к 13,5 года участника банды Басаева за нападение на военных в 2000 году

Речь идет о нападении на военнослужащих псковской дивизии Воздушно-десантных войск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил Тенъали Канаева, который участвовал в нападении на военнослужащих псковской дивизии в 2000 году в составе банды Басаева и Хаттаба, к 13,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Тенъали Канаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). С учетом ранее вынесенного приговора Канаеву назначено окончательное наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

29 февраля 2000 года Канаев в составе банды Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих псковской дивизии Воздушно-десантных войск в Чеченской Республике. Нападение проходило с трех сторон, при этом Канаев обстреливал военных из автомата. В результате нападения, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих.

Ранее более 20 участников боестолкновения были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Пять фигурантов дела объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления.