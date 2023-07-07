Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР выросло до четырех

Повреждены 14 домов и больница, сообщил мэр Дмитрий Шевченко

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Ясиноватая в ДНР в четверг. Также повреждены 14 домов и больница, сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Шевченко в пятницу.

Ранее Шевченко сообщал, что травмированы мужчина 1990 года рождения и женщина 1995 года рождения.

"В результате вчерашнего обстрела г. Ясиноватая со стороны ВФУ повреждения получили шесть многоквартирных домов, восемь домов частного сектора, больница, объект торговой инфраструктуры. Четыре человека получили ранения", - написал Шевченко.

Он добавил, что рядом с местом обстрела находилась детская площадка, на которой в это время находилось не менее 20 детей и их родителей. "Спасибо всем, кто вчера помогал укрыться от обстрела нашим деткам", - добавил Шевченко.