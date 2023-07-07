В Херсонской области сообщили о ночном обстреле ВСУ Великой Лепетихи

Под обстрел также попали Новая Каховка, Каховка, Песчановка и Каиры

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Великую Лепетиху и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 31 снаряд из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Великая Лепетиха, Каиры, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

Он уточнил, что в течение дня в четверг ВСУ также выпустили 43 снаряда по Алёшкам, 10 - по Корсунке, восемь - по Кардашинке, семь - по Сагам, шесть - по Новой Збурьевке.