В Бурятии нашли живыми двух из пяти пропавших туристов

Поиск остальных продолжается

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили живыми двух из пяти туристов, которых в четверг унесло течением во время сплава по реке Снежной. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми. Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета", - сказали в МЧС.

Пропавшие сами услышали вертолет и запустили сигнальную ракету. Но места для посадки там нет и спасатели идут к пострадавшим пешком. Поиск остальных пропавших туристов продолжается.

6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежной. Во время прохода одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах, трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением. Проверку по факту ЧП проводят сотрудники следственного отдела по Слюдянскому району следственного управления СК России по Иркутской области, а также прокуратура Бурятии.