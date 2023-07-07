В Перми задержали начальника управления автодорог и транспорта Прикамья

Андрей Угольков подозревается в получении взятки

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Начальник управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства транспорта региона.

"Подтверждаем информацию о задержании Андрея Уголькова. Следственным органам оказывается полное содействие в установлении обстоятельств произошедшего", - сказали в краевом Минтрансе, отметив, что управление работает в штатном режиме.

По данным местных СМИ, Угольков подозревается в получении взятки. Должность начальника управления он занимает с 2022 года.