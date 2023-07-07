Экс-директор госпредприятия Ленобласти получил семь лет условно за взятку

Алексею Молчанову назначили штраф в размере 31 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга назначил семь лет условно и штраф 31 млн рублей бывшему директору Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление № 1" за превышение полномочий и взятки в виде автомобилей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал Алексея Молчанова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 10 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет, запретом занимать определенные должности сроком на 7 лет и со штрафом 31 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как установлено судом, Молчанов с апреля 2018 года по декабрь 2019 года получил взятку от руководителя ООО "Контрактор" в виде автомобилей Mercedes-Benz E220, Volkswagen Tiguan, Range Rover Evoque для него и членов его семьи. За это он предоставлял частной компании преимущественное положение при заключении различных договоров. Сумма взятки, рассчитанная экспертами, исходя из стоимости аренды машин, составила 3,2 млн рублей.

Он также заключил договор на подбор персонала с ООО "1А", несмотря на наличие собственной кадровой службы, чем нанес ущерб госпредприятию на 686 тыс. рублей. Молчанов признал вину, давал подробные показания и возместил 1 млн рублей ущерба.