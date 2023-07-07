В Херсонской области огонь охватил более 3 тыс. га леса из-за авиаудара ВСУ

В мероприятиях по тушению были задействованы силы пожарных и МЧС со всего округа, а также военные

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Пожар на площади более 3 тыс. га произошел на территории лесного хозяйства под Голой Пристанью в Херсонской области из-за авиаудара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в пятницу в своем Telegram-канале администрация Голопристанского муниципального округа.

"В четверг, 6 июля, ВСУ нанесли авиаудар по лесному массиву в Голопристанском округе, что привело к масштабному пожару. По данным сотрудников лесного хозяйства, площадь возгорания составила более 3 тыс. га. В мероприятиях по тушению были задействованы силы пожарных и МЧС со всего округа, а также военные, которые оперативно пришли на помощь. <...> К счастью, огонь удалось остановить, и близлежащие населенные пункты не пострадали", - говорится в сообщении.

Глава Голопристанского округа Геннадий Недялков поблагодарил сотрудников лесхоза, пожарных и военных, которые внесли вклад в устранение этой катастрофы.